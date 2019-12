Maltempo: Protezione civile, “venti di burrasca anche in Abruzzo e Molise. Previste forti mareggiate nelle regioni centro-meridionali”

“Un sistema perturbato di origine atlantica, in veloce ma intenso transito sull’Italia, continua a determinare spiccate condizioni di maltempo, innescando violente raffiche di maestrale, con associate forti mareggiate che, fra la serata e la nottata di oggi, coinvolgeranno progressivamente gran parte delle Regioni centro-meridionali, andando poi incontro a una rapida attenuazione nel corso della giornata di sabato”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso “un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che estende quello diffuso ieri”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dalla serata di oggi, venerdì 13 dicembre, venti nord-occidentali di burrasca o burrasca forte, con raffiche fino a tempesta, su Abruzzo e Molise, specie sui settori litoranei. Forti mareggiate lungo le coste”.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, sabato 14 dicembre, allerta gialla sui bacini del Nera e del Corno in Umbria, sulla Campania, sul versante tirrenico della Calabria e sull’area settentrionale della Sicilia.