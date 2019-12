Maltempo: Coldiretti, “quattro tempeste al giorno in questo autunno, trattori in strada come spalaneve”

“Con l’ultima ondata di maltempo sale il conto degli eventi estremi di un autunno pazzo in cui si sono registrati in media 4 nubifragi al giorno fra tempeste di pioggia, neve, vento, trombe d’aria e grandine, con un aumento del 17% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno”. Lo segnala un’elaborazione di Coldiretti su dati Eswd in relazione alla nuova allerta meteo da nord a sud della Penisola per l’arrivo della tempesta previsto per oggi. “Per fronteggiare l’emergenza anche i trattori degli agricoltori della Coldiretti sono stati mobilitati come spalaneve per pulire le strade – annuncia l’associazione – e come spandiconcime per la distribuzione del sale contro il pericolo del gelo, per consentire la circolazione anche nelle aree più interne e difficili dove i mezzi industriali sono in difficoltà per le ridotte dimensioni delle carreggiate e per le pendenze dei tracciati stradali”. In un comunicato Coldiretti evidenzia che “l’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai diventata la norma anche in Italia tanto che siamo di fronte a una evidente tendenza alla tropicalizzazione”. La preoccupazione dell’associazione è rivolta anche al fatto che “le precipitazioni sempre più intense e frequenti con vere e proprie bombe d’acqua si abbattono su un territorio reso fragile dal dissesto idrogeologico con 7275 i comuni complessivamente a rischio per frane o alluvioni (il 91,3% del totale)”. “Una situazione che mette di fatto in pericolo 7 milioni di italiani che vivono in queste aree”.