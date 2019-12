Fondazione Centesimus Annus: al via il corso sulla Dottrina dociale della Chiesa. Primo incontro su dignità umana e dibattito pubblico su vita e morte

La dignità umana e il dibattito pubblico su vita e morte sono i temi principali della prima sessione residenziale del corso in Dottrina sociale della Chiesa, che la Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice promuove domani e domenica all’Istituto Maria SS. Bambina di Roma. Due modalità di incontro – dal vivo e online – caratterizzano la proposta formativa, che prosegue fino a maggio 2020 e si sviluppa in sette moduli, su temi che spaziano dall’immigrazione alla giustizia, dall’Europa alla politica internazionale, fino all’economia. Dirigenti pubblici e privati, professionisti, accademici, imprenditori, operatori scientifici e tecnologici, religiosi, con un’attenzione particolare ai giovani, sono i primi destinatari della proposta, che prevede lezioni di taglio accademico, presentazione di esperienze in laboratorio, accompagnamento nel discernimento per l’attuazione di buone pratiche a livello personale. “La finalità è quella di costruire una comunità pensante, tramite una vera e propria esperienza comunitaria che possa incidere anche nello spazio pubblico”, affermano gli organizzatori del corso. Il direttore scientifico del corso, che sarà tenuto da docenti universitari, sacerdoti, esponenti del mondo economico, è il gesuita padre Francesco Occhetta, scrittore de La Civiltà Cattolica. “Ci saranno anche delle testimonianze da parte degli aderenti alla Fondazione, i quali racconteranno la loro esperienza di studio ed applicazione della Dsc nella vita quotidiana e professionale”, concludono i promotori.