La mattina di mercoledì 18 dicembre 2019, alle ore 10.00, il patriarca di Venezia Francesco Moraglia si recherà in visita – come da tradizione, in prossimità delle feste del Natale – al carcere maschile di S. Maria Maggiore dove presiederà la messa e incontrerà i detenuti e quanti lavorano ed operano nella casa circondariale veneziana.