Diocesi: Perugia, il monaco benedettino dom Elias Candelaria Garcia consacrato presbitero dal card. Bassetti

Per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti, il monaco benedettino dom Elias Candelaria Garcia (Osb) è stato ordinato presbitero nella basilica abbaziale di San Pietro di Perugia, il pomeriggio del 12 dicembre. Lo rende noto la diocesi di Perugia-Città della Pieve in un comunicato diffuso oggi, in cui si spiega come la celebrazione sia stata “vissuta con gioia e gratitudine a Dio da parte della famiglia monastica benedettina di San Paolo Fuori le Mura di Roma e di San Pietro di Perugia, dove don Elias ha maturato la sua chiamata al sacerdozio ed oggi, venerdì 13 dicembre, il neo sacerdote celebra le sue prime messe nella basilica di San Pietro di Perugia (in mattinata) e nella basilica di San Paolo Fuori le Mura di Roma (nel pomeriggio)”. È stato il card. Bassetti, nell’omelia, a parlare dei motivi di questa “gioia” vissuta tra le mura millenarie dell’abbazia di San Pietro: “Una gioia che ci riempie il cuore. Per prima cosa, per la venuta del Signore: Egli è vicino! Torna a visitare il suo popolo, in questo Natale che ricorda a tutti il Dio fatto uomo, la sua venuta nella carne, nella povertà umana; piccolo tra i piccoli; amato e disprezzato; portatore di salvezza eterna”. Inoltre, ha aggiunto il porporato, “dopo tanto tempo, assistiamo in questa insigne chiesa abbaziale all’ordinazione presbiterale di un figlio di san Benedetto: dom Elias Candelaria Garcìa, nato a Leòn in Messico nel 1984, entrato nell’ordine benedettino nel 2016, dopo una lunga e meditata formazione in Messico, negli Stati Uniti e in Italia”. Il card. Bassetti, rivolgendosi a dom Elias, ha poi ricordato la sua formazione “a carattere internazionale” che “ti aiuterà ad avvicinare tanti fratelli a Perugia o a Roma, ed essere per loro testimone dell’insegnamento di Gesù”.