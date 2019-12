Diocesi: Padova, il vescovo Cipolla in visita pastorale sul territorio di Monselice fino al 22 dicembre

Sesta tappa di questo secondo anno di visita pastorale per il vescovo di Padova Claudio Cipolla che da oggi, venerdì 13 dicembre, a domenica 22 incontrerà le dieci comunità parrocchiali che insistono nel territorio di Monselice: Monselice, Redentore, San Giacomo, San Bortolo, San Cosma, Montericco, Monticelli, Marendole, Ca’ Oddo, Schiavonia d’Este. “Ritorniamo a far visita ai fratelli in tutte le città nelle quali abbiamo annunciato la parola del Signore, per vedere come stanno” il versetto degli Atti degli apostoli che accompagna la presenza del vescovo nelle comunità parrocchiali della diocesi. Il presule incontrerà i preti che operano o risiedono in questo territorio; i referenti dei settori pastorali di tutte le parrocchie; i giovani; i consigli per la gestione economica e i consigli pastorali parrocchiali. Tempo sarà dedicato anche alla visita ai malati e ad alcune realtà religiose. Tutti i giorni mons. Cipolla presiederà celebrazioni. Domenica 22 dicembre quella delle 10.15 nel duomo di Monselice e nel pomeriggio benedirà le mamme in dolce attesa. Ad accompagnare questo percorso di Chiesa e del vescovo, ci sarà il settimanale diocesano “La Difesa del popolo” che, in collaborazione con l’Ufficio diocesano di pastorale sociale e del lavoro, e in sinergia con il sito internet diocesano, sta implementando un “atlante della visita pastorale”.