Diocesi: Carpi, al via stasera gli eventi per il Natale. Il 19 dicembre lectio divina guidata dal vescovo Castellucci

In questo fine settimana prendono il via nella diocesi di Carpi gli eventi promossi in occasione delle festività natalizie. In particolare, con il concerto-spettacolo “Missa Gaia. A mass celebration for mother earth” del compositore americano Paul Winter, per la direzione artistica del maestro Alessandro Pivetti, in programma stasera (ore 21) in San Rocco a Carpi, si aprirà ufficialmente l’anno dedicato alla memoria del 75° del martirio del beato Odoardo Focherini. “Ho Avuto Sete onlus” presenterà il progetto per la realizzazione di un pozzo intitolato al beato in Burkina Faso. Sempre nell’ambito del programma per il 75° del martirio di Focherini, martedì 17 dicembre, alle 7.30, Radio Maria trasmetterà in diretta la messa dalla chiesa di San Bernardino da Siena a Carpi, nella parrocchia del beato, San Francesco d’Assisi. Giovedì 19 dicembre, alle 21 in cattedrale, il vescovo Erio Castellucci guiderà la lectio divina “Il sogno di Giuseppe” (Mt 1,18-25). Sabato 21 dicembre, sempre in cattedrale, il concerto di Natale con gli ottoni dell’Orchestra filarmonica italiana. Prosegue la rassegna “Carpi città del presepe”: in cattedrale, la mostra dello scultore Luca Cavalca; al Museo diocesano in Sant’Ignazio, le opere dell’artista Sandra Andreoli e altri presepi artistici (ingresso gratuito; fino a lunedì 6 gennaio: giovedì, ore 9.30-12.30; sabato ore 16-18.30; domenica ore 9.30-12.30 e 16-18.30). Nelle vetrine di un centinaio di attività del centro storico presepi provenienti da collezioni private.