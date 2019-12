Diocesi: Acireale, domani la presentazione del libro “Il cinema dei Papi” di mons. Dario Viganò

Sarà presentato domani, sabato 14 dicembre, alle 10.30, ad Acireale il libro “Il cinema dei Papi. Documenti inediti dalla Filmoteca Vaticana”, (edizioni Marietti) di mons. Dario Edoardo Viganò, vice cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze sociali. La presentazione, alla presenza dell’autore, si svolgerà nell’antisala del consiglio comunale di Acireale. Un’iniziativa promossa da tre realtà che inaugurano un percorso di collaborazione sul piano culturale per il territorio: l’Ufficio per la pastorale della cultura della diocesi di Acireale, diretto dal giornalista Mario Agostino, che modererà l’incontro; la Consulta per la cultura del Comune di Acireale, presieduta dall’avvocato Salvo Leotta, che introdurrà l’iniziativa, e la Comunità di Sant’Egidio. Il presidente regionale, Emiliano Abramo, dialogherà con l’autore. Sarà presente il vescovo di Acireale, mons. Antonino Raspanti.