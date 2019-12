Regno Unito: trionfo Tories. Nei titoli dei giornali inglesi la “vittoria completa per BoJo”

(Londra) “I Tories si assicurano la maggioranza mentre Jeremy Corbyn dichiara che non guiderà il partito laburista alle prossime elezioni”. Il sito del quotidiano “Guardian”, di area progressista, riecheggia a grandi caratteri la notizia che diffondono, questa mattina, tutti i media britannici. I Tories vincono le elezioni, Brexit più vicina, sconfitta Labour, ottima affermazione degli indipendentisti scozzesi. Sotto il titolo del “Guardian” un Boris Johnson trionfante, che stringe la mano dei suoi sostenitori, e una felicissima Nicola Sturgeon, la leader nazionalista scozzese, appunto l’altra vincitrice di queste elezioni britanniche. Tristissima Jo Swinson, alla guida dei Liberaldemocratici, l’unico partito che chiedeva un secondo referendum, che ha perso il seggio di East Dunbartonshire, conquistato dal partito scozzese Snp. Le cifre della “landslide”, la “frana che ha travolto” Westminster, le dà la Bbc: il primo ministro uscente Johnson, che sarà immediatamente incaricato di formare un nuovo governo, ha dalla sua una schiacciante maggioranza assoluta in parlamento e potrebbe fare approvare da Westminster l’accordo che ha firmato con la Ue già la prossima settimana. I titoli dei quotidiani sono tutti a prima pagina e tutti vittoriosi quelli di linea conservatrice. “Crushing win for BoJo”, “Vittoria completa per BoJo” scrive il “Sun”, comprato da un inglese su sei. “Godiamo”, dice il “Daily Mail”, un altro tabloid, con la foto di Johnson che alza il pollice in segno di vittoria. L’”Independent” fa notare che Johnson ha la maggioranza più ampia dai tempi di Margaret Thatcher.