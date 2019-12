Cannabis light: Ramonda (Com. Papa Giovani XXIII), “lo Stato non faccia soldi sulla pelle dei giovani”

“Lo Stato non faccia soldi sulla pelle dei giovani”. Così Giovanni Paolo Ramonda, presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII, commenta l’approvazione dell’emendamento alla Legge di bilancio che consente la commercializzazione dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis entro lo 0,5% di principio attivo (Thc). Per Ramonda, “liberalizzare la commercializzazione della cannabis light approvando un sub-emendamento alla Legge finanziaria, in commissione bilancio, di notte è un atteggiamento ingannevole. La cannabis crea dipendenza, è dannosa ed il parlare in modo inadeguato di uso ricreativo – conclude il presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII – abbassa la percezione della sua pericolosità”.