Cannabis light: De Palo (Forum famiglie), “servono prevenzione ed educazione, non condoni”

“L’Italia sta diventando il Paese dei condoni: di fronte a temi complessi come il consumo di cannabis, la tendenza politica attuale è quella di ricorrere a scorciatoie normative o a considerazioni tecnocratiche, anziché ascoltare con attenzione i bisogni reali delle persone. Di fronte al problema cannabis la soluzione si raggiunge, piuttosto, andando nelle scuole a fare educazione per i ragazzi, informandoli e fornendo loro gli strumenti necessari per conoscere la portata di certe scelte”. Così il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo, commenta la proposta di legalizzazione della cannabis se non supera lo 0,5% di principio attivo, presente tra gli emendamenti alla manovra. “Certo – conclude – è più facile legalizzare che spiegare, è più comodo trovare compromessi dal respiro corto anziché lavorare a politiche efficaci e strutturali di prevenzione”.