50° sacerdozio sacerdozio Papa Francesco: gli auguri delle persone accolte nella cittadella della Caritas di Roma. “È un portatore di pace”

Era il 29 novembre quando Papa Francesco ha visitato la Cittadella della Carità della Caritas di Roma, in via Casilina Vecchia. Oggi, 13 dicembre, nel suo 50° anniversario dell’ordinazione sacerdotale, sono gli ospiti della struttura che ha incontrato in quell’occasione a inviargli con alcuni video gli auguri. C’è Giusi Marinacci, ospite dell’ostello Santa Giacinta, che assieme agli auguri gli rivolge “un grande abbraccio” con la speranza di “rivederci presto”. C’è anche chi, giunto del Senegal, è riuscito a salutarlo in occasione della sua visita alla struttura e oggi è felice di ricambiare con il suo augurio: “Sono molto felice per lui”.

Alfredo è rimasto vicino alle sue opere d’arte per lanciare il suo messaggio di auguri al Papa: “Le mando un grande augurio. Credo che lei sia una persona bellissima e mi piace moltissimo il suo discorso in questo tempo molto diverso e molto difficile: tanta tribolazione e tanta guerra. La ringrazio perché lei è un portatore di pace!”