50° sacerdozio Papa Francesco: Unitalsi, “grazie per la dedizione, la costanza e la generosità”

“Il più profondo ringraziamento al Regno del Signore per il dono del suo ministero al servizio della Chiesa argentina e della Chiesa universale”. Lo esprime l’assemblea nazionale dell’Unitalsi per i 50 anni di sacerdozio di Papa Francesco, che ricorrono oggi. Un grazie anche per la “dedizione, la costanza e la generosità nell’intercessione del Signore” da parte del Pontefice. L’Unitalsi esprime “gratitudine e benedizione perché possa proseguire in questo prezioso servizio al popolo pellegrinante nel mondo di oggi”.