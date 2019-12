50° sacerdozio Papa Francesco: don Di Noto (Meter), “grazie per l’attenzione ai piccoli e alle persone vulnerabili”

In occasione del 50° anniversario di sacerdozio di Papa Francesco, Meter onlus e il suo fondatore don Fortunato Di Noto esprimono la gioia per la bellezza del sacerdozio donato al Papa, per la fedeltà al Vangelo e la dedizione alla missione della Chiesa. “In un incontro con le famiglie e i bambini dell’Associazione – si legge in un comunicato -, alla domanda, che cosa direste al Papa, anche alla luce dell’incontro avuto nel maggio scorso in piazza S. Pietro, tutti hanno detto un grande ‘grazie’ per l’attenzione, in maniera del tutto chiara e senza tentennamenti, per la tutela dei piccoli, dei minori e delle persone vulnerabili”. “Staremo sempre con il Papa – assicura don Di Noto – , non indietreggeremo un millimetro per la difesa dei piccoli, i prediletti del Signore, i prediletti del Papa. Grazie per aver dato chiare parole, senza riserve, ma capaci di porre in essere un impegno permanente per la triste piaga della pedofilia, della pedopornografia e degli abusi da parte dei chierici nella Chiesa e nella società. Auguri Santo Padre”.