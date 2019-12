50° sacerdozio Papa Francesco: card. Bassetti, “la sua testimonianza e i suoi insegnamenti storia che si fa vita”

“Nello scorrere dei giorni, ci sono date che non scandiscono solo il passare del tempo, ma acquistano un sapore particolare e diventano preziosa opportunità di gratitudine a una persona amata”. Lo scrive il presidente della Cei, il card. Gualtiero Bassetti, in un messaggio di auguri a Papa Francesco per il suo 50° anniversario di sacerdozio che ricorre oggi. “La sua testimonianza, i suoi insegnamenti, le parole e i gesti che ci dona, sono storia che si fa vita – aggiunge il cardinale -. La ringraziamo, Santità, perché non smette di ricordarci l’importanza di vivere ‘la missione come un servizio a Dio e al suo popolo’, nonostante tutte le difficoltà del cammino”. Un percorso che il card. Bassetti considera “impegnativo ed entusiasmante” che “c’impegniamo a seguire con semplicità, umiltà e vigore”. Poi, dal presidente della Cei una serie di ringraziamenti, perché “in un mondo investito dal vento dell’indifferenza”, il Papa “ripropone la bellezza e la fatica di un ‘sì’, che è adesione e affidamento totale”. “Quel ‘sì’, maturato nel seno della comunità cristiana, s’incarna nella fede semplice e pura del Santo Popolo di Dio che motiva e sostiene il dare tutto per il Signore e il suo Regno”. E ancora: “Grazie – aggiunge il porporato -, perché con il suo sguardo attento e amorevole ridona alla Chiesa la gioia del Vangelo. Ci assicura che la chiamata è un dono prezioso da custodire e da far fruttare in una vita piena; è lo sguardo sulla realtà, fondato su un ascolto maturo, che consente di incrociare le sofferenze dell’umanità – fino a sentirle nostre – con la misericordia del Padre”.