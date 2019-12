Venezuela: vescovi e religiosi organizzano seminario per prevenire abusi su bambini, adolescenti e adulti vulnerabili

Un seminario sulla prevenzione degli abusi su bambini, adolescenti e adulti vulnerabili sarà promosso in Venezuela, in ambito ecclesiale, dal 27 al 29 febbraio 2020, nell’aula magna dell’Università cattolica Andrés Bello a Caracas. Il titolo è “La Chiesa, un luogo sicuro. Impegno e responsabilità di tutti ”. Ne dà notizia la Conferenza episcopale venezuelana, annunciando l’apertura delle iscrizioni. Il seminario gratuito è organizzato dalla Conferenza venezuelana di religiosi e religiosi, con il sostegno del Centro per la protezione dei minori (Ceprome) e dalla Confederazione dei religiosi latinoamericani (Clar), con l’obiettivo di “prevenire abusi di potere, di coscienza e sessuali nei confronti di bambini, bambine e adulti vulnerabili”.