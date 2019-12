Turismo e Cultura: Unesco, al via da oggi a Kyoto la quarta conferenza mondiale

Al via da oggi a Kyoto la quarta conferenza mondiale su turismo e cultura, organizzata da Unwto/Unesco, l’agenzia delle Nazioni Unite specializzata nella promozione e sviluppo del turismo responsabile, sostenibile e accessibile. La scelta è caduta su Kyoto per gli sforzi e gli investimenti volti a una migliore gestione del turismo. Il tema della Conferenza di quest’anno è “Investing in future generations” (Investire sulle generazioni future). L’evento si focalizzerà sull’importanza di dare voce agli stakeholder locali sulla direzione da dare al turismo, oggi e in futuro. Particolare attenzione verrà data agli obiettivi di sviluppo sostenibile. I relatori presenteranno le loro proposte di investimento, da attuare ora per garantire, in futuro, uno sviluppo del settore turistico in linea con l’obiettivo di uno sviluppo umano ecosostenibile. Gli atti della Conferenza saranno lo spunto per la compilazione di un documento, la “Dichiarazione di Kyoto”, che fungerà da guida per il futuro del turismo e della cultura della città.