Strage piazza Fontana: Furlan (Cisl), “pagina oscura della storia del nostro Paese. Ricordare ai giovani la follia del terrorismo”

“50 anni fa la strage orribile di piazza Fontana. Una pagina oscura della storia del nostro Paese. Bisogna ricordare ai giovani la follia del terrorismo. Non dimenticare mai il dramma, il dolore di tante famiglie. Senza verità non c’è giustizia. Senza giustizia non c’è democrazia”. Così il segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan, in un tweet pubblicato nel giorno del 50° anniversario della strage di piazza Fontana.

