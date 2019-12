Santa Sede: online il nuovo sito della Congregazione delle Cause dei Santi

Pubblicato oggi il nuovo sito web della Congregazione delle Cause dei Santi, realizzato in collaborazione con il Dicastero per la Comunicazione, aggiornato nella grafica e nei contenuti per offrire agli utenti tutte le informazioni sulla Congregazione e sul cammino verso la santità “in maniera agile e al tempo stesso completa”. Più di 700 schede, relative ai beati ed ai santi degli ultimi tre pontificati, sono arricchite con immagini, citazioni, date, biografie, omelie di beatificazione o canonizzazione, link esterni e materiali multimediali. L’obiettivo è procedere “a ritroso” per avere presto un data base globale che racchiuda tutti i santi e i beati della storia della Chiesa, come anche lo stato delle cause ancora in corso. Un motore di ricerca dalla homepage permette di reperire rapidamente tutte le informazioni relative alle celebrazioni, di accedere alle schede dei santi e rintracciare un profilo a partire dal suo nome, dalla data della canonizzazione, dal Papa che ha firmato la bolla della canonizzazione. Infine, è stata realizzata un’infografica interattiva sui “Passi del cammino verso la santità” che aiuta a comprendere il complesso processo di una causa di beatificazione/canonizzazione tramite cerchi/aureole che diventano sempre più luminosi man mano che ci si avvicina alla canonizzazione. Ogni cerchio contiene le informazioni essenziali di singoli passi e, attraverso un semplice click, riporta al testo che descrive brevemente l’intero processo. Presenti anche le rubriche su “Il Santo del Giorno”, come anche le “La Parola del Giorno” e le “Preghiere” curati da Vatican News, che fornisce anche le notizie costantemente aggiornate sulle beatificazioni e le cause in corso nella sezione “Ultime notizie”.