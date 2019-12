Papa Francesco: promulga decreti per santi e beati

Il Papa ha ricevuto oggi in udienza il card. Angelo Becciu, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. A darne notizia è la Sala stampa della Santa Sede, specificando che durante l’Udienza, il Santo Padre ha autorizzato la medesima Congregazione a promulgare i Decreti riguardanti: il miracolo, attribuito all’intercessione della Venerabile Serva di Dio Maria Luigia del Santissimo Sacramento (al secolo: Maria Velotti), fondatrice delle Suore Francescane Adoratrici della Santa Croce, nata il 16 novembre 1826 a Soccavo (Italia) e morta il 3 settembre 1886 a Casoria (Italia); il martirio dei Servi di Dio Angelo Marina Álvarez e 19 Compagni, dell’Ordine dei Frati Predicatori, uccisi, in odio alla fede, durante la guerra civile spagnola, nel 1936 (Spagna); il martirio dei Servi di Dio Giovanni Aguilar Donis e 4 Compagni, dell’Ordine dei Frati Predicatori, e del Servo di Dio Fruttuoso Pérez Márquez, laico del Terz’Ordine di San Domenico; uccisi, in odio alla Fede, durante la guerra civile spagnola, nel 1936 (Spagna); il martirio della Serva di Dio Isabella Sánchez Romero (in religione: Ascensión de San José), monaca professa dell’Ordine di San Domenico, uccisa, in odio alla fede, durante la guerra civile spagnola, il 17 febbraio 1937 a Huéscar (Spagna); le virtù eroiche del Venerabile Servo di Vincenzo Maria Morelli, dell’Ordine dei Chierici Regolari Teatini, arcivescovo di Otranto; nato a Lecce (Italia) il 25 aprile 1741 e morto a Sternatia (Italia) il 22 agosto 1812; le virtù eroiche del Servo di Dio Carlo Angelo Sonzini, sacerdote diocesano, fondatore della Congregazione delle Suore Ancelle di San Giuseppe; nato il 24 giugno 1878 a Malnate (Italia) e morto a Varese (Italia) il 5 febbraio 1957; le virtù eroiche del Servo di Dio Americo Monteiro de Aguiar, sacerdote diocesano, nato a Salvador de Galegos (Portogallo) il 23 ottobre 1887 e morto il 16 luglio 1956 a Porto (Portogallo); le virtù eroiche del Servo di Dio Giulio Facibeni, sacerdote diocesano; nato il 28 luglio 1884 a Galeata (Italia) e morto il 2 giugno 1958 a Firenze (Italia); le virtù eroiche del Servo di Dio Gregorio Tommaso Suárez Fernández, sacerdote professo dell’Ordine di Sant’Agostino; nato il 30 marzo 1915 a La Cortina (Spagna) e morto il 23 aprile 1949 a Salamanca (Spagna); le virtù eroiche della Serva di Dio Maria degli Angeli di Santa Teresa (al secolo: Dináh Amorim), religiosa professa dell’Istituto delle Figlie di Maria Religiose delle Scuole Pie, nata l’8 agosto 1917 a Claudio (Brasile) e morta il 1° settembre 1988 a Rio de Janeiro (Brasile).