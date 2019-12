Papa Francesco: messaggio Giornata mondiale della pace, “non vi sarà mai vera pace se non saremo capaci di costruire un più giusto sistema economico”

“Imparare a vivere nel perdono accresce la nostra capacità di diventare donne e uomini di pace”. Ne è convinto il Papa, che nel messaggio per la Giornata mondiale della pace esorta ad “abbandonare il desiderio di dominare gli altri e imparare a guardarci a vicenda come persone, come figli di Dio, come fratelli”. “L’altro non va mai rinchiuso in ciò che ha potuto dire o fare, ma va considerato per la promessa che porta in sé”, il monito di Francesco, secondo il quale “solo scegliendo la via del rispetto si potrà rompere la spirale della vendetta e intraprendere il cammino della speranza”. “Quello che è vero della pace in ambito sociale, è vero anche in quello politico ed economico, poiché la questione della pace permea tutte le dimensioni della vita comunitaria”, assicura il Papa: “Non vi sarà mai vera pace se non saremo capaci di costruire un più giusto sistema economico”. Poi il Santo Padre rilancia quanto scritto da Benedetto XVI dieci anni fa, nella Caritas in veritate: “La vittoria del sottosviluppo richiede di agire non solo sul miglioramento delle transazioni fondate sullo scambio, non solo sui trasferimenti delle strutture assistenziali di natura pubblica, ma soprattutto sulla progressiva apertura, in contesto mondiale, a forme di attività economica caratterizzate da quote di gratuità e comunione”.