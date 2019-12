Diocesi: Napoli, stasera l’asta di beneficenza per realizzare progetti a favore dei bambini in ospedale

Stasera, alle 19, nell’auditorium della Rai di Napoli, si svolgerà l’asta di beneficenza promossa dal cardinale arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe, durante la quale saranno offerti i doni ricevuti da Papa Francesco, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e da altre personalità, oltre che da singoli cittadini. Numerosi artisti che si esibiranno volendo condividere lo spirito di carità e solidarietà della manifestazione. Il ricavato dell’asta servirà a realizzare, in strutture ospedaliere pediatriche, progetti che permetteranno di assicurare ai piccoli pazienti un’assistenza sempre più aggiornata grazie all’impiego di strumentazioni di ultima generazione.

Sono stati previsti, quest’anno, interventi per l’Azienda ospedaliera dei Colli (Centro Nemo distrofia muscolare); per l’Azienda universitaria Vanvitelli (termociclatori per la cura del diabete in età pediatrica e cardiomonitor per la cura di bambini con problemi oncologici ed ematici); per l’Azienda Santobono (impianto video per collegare costantemente famiglia e piccoli ricoverati, ma anche pulmino per trasporto familiari); per Azienda universitaria Federico II (videogastroscopio per cura motilità digestiva pediatrica).