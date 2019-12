Colombia: vescovi, “giornata di preghiera per la riconciliazione e la pace” nel giorno della Vergine di Guadalupe

Oggi giovedì, 12 dicembre, nella festa della Vergine di Guadalupe, la Chiesa colombiana ha convocato dalle 14 alle 18 “una giornata di preghiera per chiedere la riconciliazione, la pace e l’unione della nostra nazione”, come si legge in una nota della Conferenza episcopale (Cec)

Questa giornata, intitolata “Preghiamo per la Colombia”, si propone di “rafforzare nelle persone la necessità e l’importanza del valore della costante preghiera a Dio nella costruzione della pace e della giustizia nel nostro Paese, in modo che la preghiera illumini la realtà nazionale che stiamo vivendo”. L’iniziativa, prosegue la nota, “si svolgerà nell’ambito della festa di Nostra Signora di Guadalupe, patrona d’America e in sintonia con l’invito del Consiglio episcopale latinoamericano (Celam) ad assumere uno sguardo cristiano e una posizione di semina basata sulla speranza e con i costanti messaggi di Papa Francesco sulla riconciliazione e la pace di tutte le nazioni”.

Un momento d’incontro ufficiale, trasmesso anche per televisione, radio e via streaming, si terrà a Bogotá, nell’auditorium Regina Apostolorum della sede Cec. L’invito è ad accompagnare la preghiera sui social network attraverso gli hashtag #OremosPorColombia # AméricaLatinaRezaPorLaPaz.