Ue: Commissione Von der Leyen approva il Green Deal. “Patto per un’azione concreta sui cambiamenti climatici”

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea

(Bruxelles) “Gli europei vogliono un’azione concreta sui cambiamenti climatici e vogliono che l’Europa sia all’avanguardia. Diventare il primo continente neutro dal punto di vista climatico al mondo è la più grande sfida e opportunità dei nostri tempi”. È la premessa con la quale la Commissione europea, nella riunione di oggi, ha adottato il Patto verde per l’Europa (Green New Deal for Europe), che la presidente, Ursula von der Leyen, aveva delineato nei suoi orientamenti politici con l’impegno di presentarlo nei primi 100 giorni del suo mandato. Il Green Deal verrà reso pubblico alle 14 in una seduta straordinaria del Parlamento europeo riunito a Bruxelles. “Il Patto verde descrive come rendere l’Europa il primo continente neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050, stimolando – spiegano dal Berlaymont, sede della Commissione – al contempo l’economia, migliorando la salute e la qualità della vita delle persone, prendendosi cura della natura e migliorando l’ambiente”.