Salute: Policlinico Gemelli, domani un incontro sulla rete dei percorsi assistenziali dedicati alle donne con tumore mammario

La rete dei percorsi dedicati al tumore mammario è l’argomento dell’evento formativo in programma il 12 dicembre a Roma, presso la Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs(Aula 706 – 7° piano, ore 9 – 14.30). L’incontro è promosso dal Policlinico Gemelli in collaborazione con la Asl Roma 1. Pochi ambiti della medicina sono riusciti come la lotta al cancro a vincere tante battaglie: dalla prevenzione alla diagnosi precoce, dalla terapia alla riabilitazione, sempre più integrate e personalizzate. La sfida è oggi soprattutto organizzativa: “Integrare trattamenti efficaci, che hanno migliorato speranza e qualità di vita delle persone assistite con modalità di presa in carico globali, integrate e umanizzate, con risultati misurabili e confrontabili con standard di eccellenza nella cura – si legge in un comunicato -. Soprattutto, una più diffusa responsabilizzazione di manager, clinici, pazienti e loro familiari allo scopo di misurare e premiare in ottica value based le eccellenze, sempre più cliniche e organizzative, come previsto anche dalle recenti regole di accreditamento delle strutture ospedaliere del Dm 70/2015, cui si stanno ispirando gradualmente le scelte regolatorie regionali ed aziendali”. Obiettivo dell’incontro, spiega Antonio Giulio de Belvis, direttore Uoc percorsi e valutazione outcome clinici del Gemelli, “far confrontare clinici e manager delle 5 Breast Unit della rete aziendale dedicata alla persona con tumore mammario, strutture dove vengono assistite ogni anno, soltanto contando gli interventi chirurgici, oltre 2.200 persone, nella stragrande maggioranza donne”. Al confronto tra esperti di diversi ospedali romani seguirà la descrizione del percorso diagnostico terapeutico assistenziale dedicato alla persona con tumore mammario con visita presso di reparti di Breast Cancer Unit e Gemelli Advanced Radiation Therapy.