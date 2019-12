Parlamento Ue: minuto di silenzio per ricordare Antonio Megalizzi e le altre 4 vittime dell’attentato di Strasburgo

(Bruxelles) Un minuto di silenzio per ricordare le cinque vittime dell’attentato di Strasburgo di un anno fa, 11 dicembre 2018. Si apre così la plenaria dell’Europarlamento, con le parole del presidente David Sassoli che, dopo aver citato per nome e nazionalità le vittime dell’attentato (il giornalista italiano Antonio Megalizzi, morto tre giorni dopo, il polacco Barto Pedro Orent-Niedzielski, il thailandese Anupong Suebsamarn, il francese Pascal Verdenne, il francese di origine afgana Kamal Naghchband,), ha affermato: “Il terrorismo non bada alla nazionalità, colpisce tutti, colpisce le nostre società”. “Dobbiamo restare uniti nella difesa della libertà e dei principi fondanti dell’Unione europea”.