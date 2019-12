Papa Francesco: 6mila in Aula Paolo VI, beve il mate e riceve in regalo una maglietta e un pallone di calcio

Il Papa ha fatto oggi il suo ingresso in Aula Paolo VI, luogo dell’udienza generale di oggi, alle 9.20 circa, dopo aver ricevuto nella basilica di San Pietro i partecipanti al pellegrinaggio dell’Eparchia di Mukachevo di rito bizantino. Ad accoglierlo, 6mila fedeli che si sono assiepati soprattutto lungo le due transenne centrali, per poter salutare il Padre che ha percorso il corridoio a piedi fermandosi a salutare i bambini e a parlare con i ragazzi, molti dei quali gli hanno chiesto di firmare autografi. Non è mancata una sosta per sorseggiare il mate, la bevanda tipica argentina, e per fare l’ormai tradizionale scambio dello zucchetto. Tra i doni ricevuti al suo passaggio, anche una maglietta di una squadra di calcio con il numero 10 e il relativo pallone di cuoio. Alla fine del “bagno di folla”, Francesco ha salito i gradini che lo separavano dalla sua postazione, ai lati della quali campeggiano il presepe e l’albero di Natale.