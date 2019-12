Padre Pio Dellepiane: messa di ringraziamento per ricordare la figura del venerabile

Una messa di ringraziamento per celebrare la memoria e la figura del sacerdote padre Pio Dellepiane, già dichiarato “venerabile” da Papa Francesco nel maggio del 2018. Con inizio alle 18 presso la Basilica di Sant’Andrea delle Fratte, la celebrazione sarà presieduta da mons. Paolo Selvadagi, vescovo ausiliare di Roma per il settore Ovest. Padre Pio Dellepiane, genovese di nascita, entra nell’Ordine dei Minimi il 13 ottobre 1924 e viene accolto nel Santuario di San Francesco di Paola a Genova. Devotissimo alla Beata Vergine Maria, in particolare della Madonna del Miracolo di cui era un grande apostolo. Seguace della carità concreta e della penitenza, padre Pio Dellepiane è stato il fondatore dell’Ordine dei Minimi San Francesco di Paola. Raccontano i testimoni che si privasse sempre del suo cibo per donarlo ai poveri. Non dormiva, trascorreva ore e ore della sua giornata in confessionale, dava tutto sé stesso per gli altri in particolare per gli ultimi. Il suo nome richiama quello del più conosciuto san Pio di Pietrelcina, e i due erano molto amici. Padre Dellepiane fu infatti uno dei fratelli maggiori e più autorevoli della famiglia spirituale di Padre Pio. Il vincolo spirituale tra i due sacerdoti e la loro concorde azione apostolica ebbero benefica influenza sulle anime. L’ultimo incontro tra i due avvenne proprio per la morte del frate di Pietrelcina. Fu proprio padre Dellepiane a vegliare in preghiera la salma del suo amico e confratello Padre Pio. Morì alle 20,30 del 12 dicembre 1976, dopo lunghe sofferenze sopportate con infinita umiltà, continuando fino all’ultimo nel suo apostolato di preghiera e di amore verso il prossimo e soprattutto per i bambini. Le sue spoglie riposano nella basilica di Sant’Andrea delle Fratte a Roma.