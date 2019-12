Natale: Melfi, sabato s’inaugura la mostra “Presepio e presepi” nel convento di Sant’Antonio

Nell’ambito del progetto “I Cammini – Tracce di religiosità nelle diocesi della Basilicata” sarà inaugurata il 14 dicembre alle 18,30 nel convento di Sant’Antonio a Melfi la mostra “Presepio e presepi”.

Il progetto “I Cammini tra radici e futuro. Il contributo dell’arcidiocesi di Matera-Irsina al percorso di Matera 2019” è un progetto di Matera capitale europea della cultura 2019, coprodotto dall’arcidiocesi di Matera-Irsina, dall’Associazione Parco culturale ecclesiale “Terre di Luce”, in partenariato con la diocesi di Melfi, e dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019, patrocinato dal Pontifico Consiglio della cultura e dall’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Conferenza episcopale italiana.

Durante “Presepio e presepi”, mostra di artigianati locali, saranno esposti lavori in cartapesta e terracotta.

Previste, per l’inaugurazione, letture di poesie e libri a cura dell’Associazione Sogno Lucano, le musiche sono dell’Accademia musicale del Vulture.

Sarà possibile visitare la mostra fino all’11 gennaio 2020 dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. “Presepio e presepi” fa parte del “Cammino dell’Avvento e del Natale”.