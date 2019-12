Maltempo: Protezione civile, “neve e pioggia su Regioni settentrionali e Toscana”

“Un sistema perturbato atlantico raggiungerà l’Italia durante la prossima notte con precipitazioni a prevalente carattere nevoso sulle regioni settentrionali e sulla Toscana”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso “un avviso di condizioni meteorologiche avverse”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dalle prime ore di domani, giovedì 12 dicembre, precipitazioni a prevalente carattere nevoso, con quota neve mediamente sopra i 200-400 metri e temporaneamente fino a quote di pianura, dapprima su Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana in estensione al Veneto, con apporti al suolo da deboli a moderati”.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 12 dicembre, allerta gialla sul versante costiero del Lazio e su settori di Basilicata e Calabria.