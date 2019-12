Letteratura: anche un testo dall’Italia tra i finalisti al Premio di poesia mistica “Fernando Rielo”

C’è anche un testo che arriva dall’Italia tra i finalisti della ventinovesima edizione del Premio mondiale Fernando Rielo di poesia mistica. Sono dieci i poeti che si contendono la vittoria, provenienti da Italia, Panama e Spagna, scelti tra 248 poemi di 25 Paesi. Le dieci opere concorreranno per il premio finale domani, 12 dicembre, all’Università Pontificia di Salamanca, in Spagna. Tra questi, il testo “El Respiro, Tu Espíritu dentro de mí” di Theresia Bothe di Partinico, in provincia di Palermo. Durante la premiazione, anche un momento musicale con un concerto di chitarra di dieci corde del maestro spagnolo Alfredo Vicent. La giuria è composta da Jesús Fernández Hernández Hernández, presidente della Fondazione e della giuria; Jaime Siles Ruiz, professore di latino all’Università di Valencia e poeta; Jesús Mancho Duque, professore di lingua spagnola all’Università di Salamanca; David Gregory Murray, critico letterario; José López Sevillano, segretario permanente del Premio. Il premio, per opere inedite sia in spagnolo che in inglese, consiste in 7mila euro e nella pubblicazione dell’opera. Il carattere ecumenico del premio ha fatto sì che sia stato vinto anche da poeti di diverse confessioni, cristiane in maggioranza, ma anche non cristiane, dimostrando la capacità della poesia mistica di unire culture e religioni.