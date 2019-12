Lavoro: Coldiretti, già migliaia di agricoltori con i trattori in piazza a Torino per protestare contro prezzi bassi per frutta e invasione riso asiatico

“La protesta degli agricoltori dall’Europa si estende anche in Italia dove sono già in migliaia con i trattori a Torino in piazza Vittorio Veneto. Sotto accusa sono i bassi prezzi pagati nelle campagne per la frutta ma anche l’invasione di riso asiatico agevolato che mette fuori mercato le produzioni Made in Italy e soprattutto i pesanti ritardi della Pubblica Amministrazione che spingono alla fuga dalle campagne”. Lo rende noto oggi la Coldiretti. “Più di 1 giovane su 3 in Piemonte si è visto respingere il sogno di diventare agricoltore con il rischio concreto di restituzione a Bruxelles delle risorse comunitarie relative ai Piani di sviluppo rurale (Psr)”, denuncia la Coldiretti. In piazza “c’è anche la capretta Bôgia, animale tenace simbolo della lotta contro l’immobilismo” mentre insieme alle bandiere della Coldiretti sui cartelli si leggono slogan come “Meno scartoffie più futuro”, “Ai giovani – carta + terra”, “Vogliamo un’altra velocità” e “Senza agricoltori la terra cede: +sostegno – burocrazia”.