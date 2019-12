Diocesi: Venezia, per la festa di santa Lucia la messa con il patriarca Moraglia e una mostra. Screening gratuito della vista

Anche quest’anno il patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia, sarà presente alla festa di santa Lucia: venerdì 13 dicembre, alle 17.30, inaugurerà la mostra “Gesù: la vita. Diorami dal Vangelo” che, attraverso le 28 opere realizzate con vari materiali dall’artigiano padovano Francesco Bonvissuto in una sorta di presepe cronologicamente “allungato”, arricchisce quest’anno la visita al santuario. Poi, presiederà la messa, delle 18, nella quale convergerà il vicariato e a cui è invitata tutta la città, rappresentata anche dalle sue istituzioni. Nei giorni che precedono la festa, ogni pomeriggio alle 17, si sta svolgendo la “novena” di Santa Lucia animata ogni volta da diverse comunità che celebrano la messa nel santuario. Nel giorno della festa le messe sono previste alle 8.30, 10, 11.30, 13 (per gli ottici e i chirurghi oftalmici), 15 (con il pellegrinaggio del Movimento apostolico ciechi, per tutti gli ipovedenti e chi ha malattie agli occhi), 16.30 (celebrazione per gli elettricisti), 18 (è quella solenne presieduta, appunto, dal patriarca) e, infine, alle 20 (per i collaboratori del santuario). Inoltre, grazie all’opera volontaria degli associati di Federottica Confcommercio Unione metropolitana di Venezia, in un apposito locale del santuario di Lucia, messo a disposizione dal rettore don Gianmatteo Caputo, sarà possibile svolgere gratuitamente solo nella giornata di venerdì 13 dicembre, dalle 9.30 alle 14, uno screening gratuito della vista.