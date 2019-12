Diocesi: Terni, inaugurazione dell’Organo Ghilardi nella chiesa di San Cristoforo

Sarà inaugurato domani, giovedì 12 dicembre, nella chiesa di San Cristoforo il nuovo organo Ghilardi. Sulle note di Vivaldi, Geminiani, Scarlatti, il nuovo strumento sarà suonato per l’occasione da uno dei maggiori interpreti, Fabio Ciofini, concertista internazionale, direttore dell’Accademia Hermans. Con lui anche il suono del violoncello di Alessandra Montani, altra interprete d’eccezione, componente di importanti formazioni cameristiche che l’hanno portata ad esibirsi in Italia e all’estero. La parrocchia di San Cristoforo, proprio nel periodo di Avvento, si dota di uno strumento che “contribuirà a rendere più intensa la vita liturgica, aiutando i momenti di raccoglimento, di giubilo o di solennità”. L’acquisto è stato possibile grazie a donazioni. Proprio per questo motivo, con l’organo Ghilardi verranno ricordate in particolare tre persone della comunità parrocchiale.