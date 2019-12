Diocesi: Rimini, domani si presenta il libro del vescovo Lambiasi dedicato a Sandra Sabattini

Sarà presentato domani il nuovo libro del vescovo di Rimini, mons. Francesco Lambiasi, dedicato alla figura di Sandra Sabattini, la giovane riminese scomparsa il 2 maggio 1984 a causa di un incidente stradale, che sarà beatificata nella basilica cattedrale di Rimini, il 14 giugno 2020.

Il volume, dal titolo “Scelgo Te e basta. Sandra Sabattini vivere a braccia spalancate” (edizioni ilPonte), sarà presentato in Sala San Gaudenzo (Sala Ottagonale, di fianco al duomo di Rimini) alle ore 17.30. Una presentazione che rientra nell’ambito delle iniziative organizzate dal settimanale diocesano ilPonte di Rimini in collaborazione con Sovvenire. Saranno presenti mons. Francesco Lambiasi, vescovo di Rimini; Laila Lucci, biblista; Geppy Santamato, amica di Sandra, e Stefano Vitali della Comunità Papa Giovanni XXIII.

Il volume mostra l’attualità e la bellezza straordinaria di questa “normalissima” figura, la cui vita può provocare qualsiasi tipo di lettore. “C’è capolavoro più bello del dono di una vita? Sandra nella sua breve esistenza diventa una ragazza che continuamente ringrazia – scrive Giovanni Paolo Ramonda, presidente della Comunità Papa Giovanni XIII, nella prefazione del libro -. Solo cose belle: riesce a leggere nella sua famiglia così normale, nel suo studio così impegnativo, nel suo fidanzamento così importante la trama che il buon Dio ha disegnato per lei. Alla scuola del servo di Dio don Oreste, viene introdotta all’importanza di una fede ricca di spiritualità, di ricerca di Dio, di contemplazione, di ascolto della Parola ma anche di concretezza, perché, come dice san Giacomo, ‘la fede senza le opere è morta’”.