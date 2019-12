L’intero Collegio del Garante nazionale delle persone private della libertà invia le più sentite congratulazioni alla giudice Marta Cartabia per la sua elezione a presidente della Corte Costituzionale. Il Garante esprime “le proprie felicitazioni per la scelta della Corte, anche per il significato che assume l’elezione di una donna, per la prima volta, al vertice dell’istituzione a cui è affidata la funzione di giudice delle leggi”.