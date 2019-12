Corte costituzionale: Cartabia nuova presidente. Fico, “buon lavoro” per un “incarico fondamentale per la nostra democrazia”

“Buon lavoro a Marta Cartabia, appena eletta presidente della Corte costituzionale. La prima donna a ricoprire questo prestigioso incarico, fondamentale per la nostra democrazia e per la tutela dei diritti e dei principi custoditi dalla nostra Carta”. Così il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, commenta in un tweet l’elezione della nuova presidente della Consulta.

