Conferenza episcopale lombarda: parte il corso di alta formazione “La qualità dell’educare negli oratori”

La Conferenza episcopale lombarda istituisce un “Corso di alta formazione per educatori e coordinatori di oratorio” che prenderà il via sabato 18 gennaio 2020. L’iniziativa delle diocesi lombarde verrà presentata giovedì 12 dicembre alle ore 12 nella sede dell’Università Cattolica di via Nirone 15 a Milano. Interverranno: Mario Delpini, arcivescovo di Milano e presidente della Conferenza episcopale lombarda; Maurizio Gervasoni, vescovo di Vigevano e delegato per la Pastorale giovanile della Conferenza episcopale lombarda; Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica; Luigi Pati, preside della facoltà di Scienze della formazione della Cattolica; Pierpaolo Triani, professore ordinario di Pedagogia generale e sociale e direttore del corso. Occorre ricordare che l’Università Cattolica ha attivato per l’anno accademico 2019/2020 il corso di alta formazione “La qualità dell’educare negli oratori”, nato dalla collaborazione tra la Conferenza episcopale lombarda (per il tramite di Odielle – Oratori diocesi lombarde) e la facoltà di Scienze della formazione, che, spiega un comunicato, “si avvarrà dell’apporto degli Istituti superiori di scienze religiose lombardi e del contributo di studiosi operanti in altre università lombarde, attenti alla valenza educativa degli oratori”.

“Il percorso didattico si pone l’obiettivo di preparare la formazione di figure educative capaci di costruire interventi e coordinare progetti all’interno dell’oratorio avendo una chiara consapevolezza dell’identità ecclesiale della realtà oratoriana, dei suoi destinatari, della sua organizzazione, delle sue dinamiche”. Il corso è rivolto a persone in possesso di laurea triennale o magistrale in campo pedagogico oppure in possesso della qualifica di educatore socio-pedagogico; in possesso di altre lauree triennali o magistrali oppure del diploma di scienze religiose, purché attestino attraverso il curriculum di avere svolto attività educativa in oratorio”. Info ed iscrizioni https://apps.unicatt.it/formazione_permanente/milano_scheda_corso.asp?id=16159