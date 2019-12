Comunicazione: WeCa, un tutorial dedicato al funzionamento degli assistenti vocali

“Alexa, Google Assistant, Siri… Assistenti vocali: come funzionano?”. È il tema del nuovo episodio dei tutorial WeCa, “in onda” da stamani, come ogni mercoledì, su Facebook, Youtube e sul sito www.webcattolici.it. Attraverso le voci del presidente Fabio Bolzetta e di Francesca Triani, andrà alla scoperta degli assistenti vocali che si stanno diffondendo nelle nostre case, compresa la skill per Alexa di WeCa – WebCattolici. Oltre ad Alexa di Amazon, sono due i chatbot più utilizzati al mondo: l’assistente di Google (che si attiva con “Ok, Google”) e Siri della Apple (in realtà il primo ad essere nato). Gli assistenti vocali permettono di ricevere informazioni sul meteo, di fissare appuntamenti e sveglie, ma soprattutto la riproduzione della musica, con il solo comando vocale. Novità di questa edizione per i tutorial della prima stagione: sono disponibili in formato audio sul sito di WeCa e anche su “Spotify” il servizio streaming per l’ascolto di musica e podcast con oltre 100 milioni di abbonati. Per essere ascoltati in ogni momento su www.spotify.it e attraverso l’app su smartphone e tablet.