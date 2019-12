Terremoto in Albania: Caritas Ugento-Santa Maria di Leuca, domenica 15 dicembre raccolta fondi a sostegno delle popolazioni colpite

La Caritas diocesana di Ugento-Santa Maria di Leuca promuove per domenica 15 dicembre la “Raccolta fondi a sostegno del popolo albanese” colpito dal recente terremoto. In una lettera inviata ai 43 parroci diocesani, inoltre, il direttore don Lucio Pompeo Ciardo e il vicedirettore Claudio Morciano chiedono ai parroci di raccogliere la disponibilità di persone, anche con professionalità specifiche (muratori, idraulici, elettricisti, ecc.), intenzionati a fare attività di volontariato in Albania, a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto.

Nella lettera, viene ricordato il “violento terremoto” che “si è verificato in Albania, Paese molto vicino a noi con cui, in passato, abbiamo stretto un patto di amicizia durante il periodo dell’esodo degli albanesi. Frutto di questo patto è stata la presenza delle Suore Marcelline in Saranda, dove operano al servizio del popolo albanese occupandosi dei più bisognosi attraverso un’azione di promozione umana e una testimonianza di servizio cristiano”.

Dopo il sisma che ha provocato 51 morti accertate, più di 700 feriti e moltissime abitazioni non agibili, “certamente come in passato non lasceremo solo il popolo albanese”, assicurano dalla Caritas di Ugento-Santa Maria di Leuca.

Il 15 dicembre, dunque, la questua della “Terza domenica – Avvento di Carità” in diocesi sarà destinata alle popolazioni albanesi colpite dal terremoto mentre si è deciso di spostare la raccolta per la costituzione del “Fondo di solidarietà per le famiglie” in febbraio in occasione della Giornata per la vita.