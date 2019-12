Solidarietà: Pro Vita & Famiglia, giovedì saranno consegnati beni di prima necessità e culle ad alcune mamme in difficoltà

È destinato a mamme in difficoltà il nuovo progetto “Un dono per la vita” dall’associazione Pro Vita & Famiglia. Giovedì 12 dicembre, nella sede della onlus, saranno infatti consegnati beni di prima necessità e culle ad alcune mamme. I doni saranno consegnati a oltre una decina di madri, italiane e migranti, individuate grazie alla collaborazione del Segretariato sociale per la Vita onlus, che offre loro assistenza e sostegno.

Non si fermerà qui – fa sapere l’associazione – l’impegno per le mamme in difficoltà o che stanno affrontando o hanno affrontato una gravidanza e che versano in crisi economiche.