Politica: Fico, “slogan vuoti e logica di accumulo di like portano alla perdita totale di credibilità”

“Trasformare ogni commento in slogan vuoti, assecondare la sola logica di accumulo di like, mettere in secondo piano ciò che è vero rispetto a ciò che è utile: sono atteggiamenti che porteranno alla perdita totale di credibilità di chi li compie. È una questione di tempo. Seguendo questo tracciato non sarà solamente il singolo politico a perdere credibilità. Sarà tutta la politica. E a seguire le istituzioni. E se la politica perde forza, autorevolezza e credibilità sarà sempre meno capace di ascoltare e dare risposte. E così risolvere i problemi”. Lo ha affermato questa mattina il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, intervenendo al “SocialCom19” nell’aula del Palazzo dei gruppi parlamentari.

Dopo aver sottolineato che “tutti noi – chi più, chi meno – utilizziamo i social network per le più svariate esigenze”, Fico ha rilevato come – anche per quanto riguarda la politica – “siamo davanti ormai a una comunicazione istantanea, che spesso può essere fragile ma che ha un enorme potere di penetrazione”. “La rete ha una potenzialità straordinaria”, ha osservato, aggiungendo che proprio “per questo è un mezzo che deve essere impiegato con grande responsabilità. Perché ricercare il consenso non può tradursi unicamente in un’ansia propagandistica che può disinformare e confondere. Anzi, svilisce proprio lo strumento del social che invece può essere molto valido per la diffusione di informazioni, opinioni, progetti”.

Il presidente della Camera ha posto individuato “due fronti su cui lavorare: alfabetizzazione digitale e istruzione”, impegno “necessario per costruire una società più consapevole, libera e capace di crescere, affrontando con coscienza le sfide del futuro”. Verso la rete – che “ha eccezionali possibilità” – “servono responsabilità, lungimiranza e serietà nell’approccio”. “Se saremo capaci di far questo – ha concluso Fico – sarà più semplice invocare una comunicazione etica, seria, onesta. Una comunicazione capace di fornire alle persone elementi per decidere. Una comunicazione utile allo sviluppo della società”.