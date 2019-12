Marcia della pace: Cagliari, domani la presentazione dell’edizione di quest’anno con l’arcivescovo Miglio

Sarà presentata domani, mercoledì 11 dicembre, alle 10.30, nella Curia arcivescovile di Cagliari, l’edizione di quest’anno della 52ª Marcia nazionale della pace e della Marcia regionale. La Marcia nazionale si terrà nel pomeriggio del 31 dicembre, partendo da piazza San Michele fino a raggiungere la basilica di Nostra Signora di Bonaria. Il capoluogo della Sardegna prende il testimone dalla città di Matera in cui si è svolta quella del 2018. Ne parleranno mons. Arrigo Miglio, amministratore apostolico della diocesi di Cagliari, mons. Franco Puddu, vicario generale e coordinatore del comitato organizzatore della marcia, mons. Angelo Pittau, promotore e animatore della Marcia regionale, e Giampiero Farru, presidente del Csv Sardegna solidale. La Marcia nazionale viene promossa dal movimento cattolico internazionale Pax Christi, dalla Caritas nazionale, dall’Ufficio per i Problemi sociali e del lavoro della Cei e dall’Azione Cattolica Italiana. Si uniscono nell’organizzazione il Comitato promotore della Marcia della pace in Sardegna e il Centro di servizio per il volontariato Sardegna Solidale, che per oltre un trentennio hanno proposto l’iniziativa nell’Isola.