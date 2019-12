Giornalismo: Bari, il premio “Testimone di verità” 2019 a Francesca Borri

“Per aver cercato e rappresentato la verità nel racconto di molti scenari difficili del mondo, di guerra e non solo, in particolare in Palestina e nell’amata Siria, portatrice di pace, nel dare voce agli ultimi, ai poveri, ai bambini, alle donne, agli sfruttati, alle vittime di ingiustizie, e con l’assumere in prima persona il valore della testimonianza di verità da evidenziare sempre con rispetto e umanità”. Con questa motivazione il Circolo delle Comunicazioni sociali “Vito Maurogiovanni” di Bari e l’Ucsi (Unione cattolica stampa italiana) della Puglia hanno deciso di assegnare il premio “Testimone di verità” 2019 a Francesca Borri, giornalista freelance e scrittrice. Il premio verrà consegnato giovedì 12 dicembre alle 18.30 nella Sala Odegitria della cattedrale di Bari. Interverranno mons. Francesco Cacucci, arcivescovo di Bari-Bitonto, Maria Luisa Sgobba, presidente dell’Ucsi Puglia, Piero Ricci, presidente dell’Ordine dei giornalisti di Puglia, ed Enzo quarto, presidente del “Circolo” dedicato al giornalista e scrittore barese. Per l’occasione, Francesca Borri terrà una relazione sul tema “Verità, pace, umanità”.