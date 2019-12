Fonte Nuova: una statua dedicata a Santa Lucia sarà benedetta dal Papa e poi posta in una grotta rupestre di duemila anni fa

Sarà dedicata a S. Lucia, la statua che adornerà la grotta rupestre risalente a duemila anni fa, riscoperta durante lavori di sterramento sulla via Palombarese, nel comune di Fonte Nuova, a pochi chilometri da Guidonia. La statua di 135 cm d’altezza, realizzata da Società italiana arte sacra srl, sarà esposta l’11 dicembre in Vaticano nella sala Nervi, dove sarà benedetta da Papa Francesco e successivamente collocata nel sito, dinnanzi al quale è stato rinvenuto anche un tratto di pavimentazione del XVII secolo.

Nel giorno della memoria liturgica di S. Lucia, il 13 dicembre, alle 19.30, il vescovo Sabina-Poggio Mirteto, mons. Ernesto Mandara, inaugurerà la statua e benedirà l’intero complesso ipogeo e la sorgente che vi si trova, dopo la cerimonia religiosa nell’omonima chiesa a Fonte Nuova, prevista per le ore 18.