Diocesi: Monreale, l’arcivescovo Pennisi a Mosca per alcuni incontri ecumenici e culturali

L’arcivescovo di Monreale, mons. Michele Pennisi, e il parroco del duomo, don Nicola Gaglio, in viaggio da oggi a Mosca, su invito di mons. Paolo Pezzi, amministratore apostolico della Russia europea dei latini, per una serie di impegni ecumenici e culturali. Ad accoglierli, Jean Francois Thiry, direttore del Centro culturale, e Giovanna Parravicini di Russia Cristiana. Domani, la celebrazione al mattino della messa nella cappella dell’arcivescovo, cui seguirà la visita alle chiese del Cremlino. Nel pomeriggio, invece, al monastero ortodosso Vysokopetrovskij l’incontro-lezione sui mosaici del duomo di Monreale con un gruppo di iconografi; il superiore del monastero, padre Petr Eremeev, farà poi visitare il monastero. A seguire, l’incontro-lezione e la presentazione del libro-calendario sul duomo di Monreale in russo “Domus Aurea” presso il Centro Culturale. Sarà presente anche padre Aleksej Uminskij, in passato ospite del Laboratorio di arti sacre a Monreale. Il 12 dicembre, in mattinata, la visita al Museo Rublev, con la sua collezione di icone. Alle 19, la messa in cattedrale nel XX anniversario della riconsacrazione della cattedrale metropolitana cattolica dell’Immacolata Concezione. Infine, il 13 dicembre, al mattino, la messa nella cappella dell’arcivescovo e la visita della Galleria Tret’jakov, cui seguirà l’udienza e l’incontro ecumenico con il metropolita Hilarion Alfev, presidente del Dipartimento delle relazioni esterne del Patriarcato di Mosca. Concluderà il viaggio, la lezione sui mosaici di Monreale, con particolare attenzione ai problemi di storia e conservazione, presso il Centro di Restauro scientifico “I. Grabar”. L’indomani, la partenza dalla Curia verso l’aeroporto.