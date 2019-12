Assisi: i frati del Sacro Convento donano “Lampada della pace di San Francesco” al presidente Mattarella

(Foto: Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

I frati del Sacro Convento di Assisi doneranno al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la “Lampada della pace di San Francesco”. La cerimonia di consegna si terrà sabato 14 dicembre dalle 10.30 nella Basilica Superiore di San Francesco. L’evento verrà trasmesso in diretta su Rai1 a cura del TG1. Il capo dello Stato sarà accolto dal Custode del Sacro Convento, padre Mauro Gambetti, farà visita alla Tomba di San Francesco, parteciperà al XXXIV Concerto di Natale e incontrerà la comunità francescana. Alla cerimonia in Basilica Superiore saranno presenti, tra gli altri, il legato pontificio per la Basilica di San Francesco, card. Agostino Vallini, il presidente della Conferenza episcopale italiana, card. Gualtiero Bassetti, e a nome del Governo il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. Il riconoscimento, nelle ultime edizioni era stato assegnato al Presidente delle Repubblica Colombiana, Juan Manuel Santos, “per lo sforzo tenuto nei processi di riconciliazione con le Farc”; alla Cancelliera tedesca, Angela Merkel che “nella sua Germania e in Europa, si è distinta nell’opera di conciliazione in favore della pacifica convivenza dei popoli”; e al Re di Giordania, Abdullah II, per “la sua azione e il suo impegno tesi a promuovere i diritti umani, l’armonia tra fedi diverse e l’accoglienza dei rifugiati”. Il direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato, nel ringraziare i vertici Rai, per “l’attenzione che sempre riservano al cuore spirituale della Nazione”, ricorda anche il Concerto di Natale, che sarà trasmesso in Eurovisione su Rai1 il 25 dicembre dopo il messaggio Urbi et Orbi di Papa Francesco.