Argentina: Caritas, campagna di solidarietà nel tempo d’Avvento. Mons. Tissera (presidente), “la condivisione trasforma le vite”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

All’insegna del motto “in questo Natale, la condivisione trasforma le vite”, Caritas Argentina ha dato il via alla sua tradizionale campagna di solidarietà natalizia, attraverso la quale invita l’intera società a “portare la propria collaborazione e vicinanza, per aiutare a trasformare le realtà della povertà nella quale vivono così tante persone e comunità nel nostro Paese”.

In questo contesto, il vescovo Carlos Tissera, presidente della Caritas Argentina, ha affermato che “i cristiani, per vocazione, hanno la missione di servire Gesù negli altri. Con i doni spirituali e materiali che Dio ha fatto a ciascuno, trasformiamo la vita di coloro che sono più o meno vicini, con il nostro generoso aiuto: partecipare all’organizzazione dei pasti, fornire il nostro cibo, visitare i malati o gli anziani, donare a favore dei più poveri, organizzare celebrazioni nelle mense della comunità”.

Riflettendo sul motto di quest’anno, il vescovo ha sottolineato che “la condivisione trasforma le vite, non solo le vite dei destinatari del nostro servizio fraterno, ma quella di tutti coloro che aprono i nostri cuori e offrono i nostri doni per un’altra sorella, un altro fratello, nella gioia della condivisione”. Come ogni anno, la campagna di solidarietà si svolge durante l’Avvento, e si prolunga fino al 6 gennaio, festa dell’Epifania.