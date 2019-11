Spreco alimentare: Andriukatis (commissario Ue), “realtà crudele in un mondo in cui 820 milioni di persone soffrono la fame”

(Bruxelles) Ci sarà anche il commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare Vytenis Andriukaitis in Vaticano, lunedì 11 novembre, alla conferenza sullo spreco alimentare. “Concordo con Papa Francesco sul fatto che lo spreco alimentare è una realtà crudele e ingiusta in un mondo in cui 820 milioni di persone soffrono la fame. È un terribile paradosso che non ci rende onore”, ha dichiarato il Commissario in vista dell’evento. A livello di Ue è stato fatto molto lavoro “per sensibilizzare gli sprechi alimentari e mettere in atto azioni concrete per affrontarlo”, ha ricordato Andriukaitis, dicendosi “onorato di condividere la nostra esperienza e incoraggiare altri attori a gettare luce su questa vergognosa pratica” e guidare il cambiamento. A margine dell’evento il commissario incontrerà anche il ministro della sanità Roberto Speranza, mentre nei giorni successivi (12-13 novembre) sarà in Sardegna per discutere questioni relative alla peste suina africana, in incontri con Christian Solinas, presidente della Regione Sardegna, Ennio Arba, sindaco di Urzulei e con le organizzazione degli allevatori.