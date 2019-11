Papa Francesco: pace, sicurezza e conflitto in Ucraina tra i temi dell’udienza al presidente della Lituania

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Il Papa ha ricevuto oggi in udienza Gitanas Nausèda, presidente della Repubblica della Lituania, il quale si è successivamente incontrato con il card. Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. A darne notizia è la Sala stampa della Santa Sede, precisando che, “durante i cordiali colloqui, ci si è soffermati sui buoni rapporti bilaterali e sul contributo della Chiesa alla società nel corso della sofferta storia del Paese e di fronte alle attuali sfide socio-economiche”. Sono stati quindi trattati “alcuni temi di mutuo interesse, come la promozione della famiglia, l’accoglienza e la giustizia sociale”. Infine, “sono state affrontate alcune tematiche di carattere regionale e internazionale, quali la pace e la sicurezza, il conflitto in Ucraina, nonché la necessità di una maggiore solidarietà tra le nazioni europee per affrontare le diverse sfide che interessano il continente”.

L’incontro privato tra il Papa e il presidente lituano, ha riferito il “pool” di giornalisti ammessi a seguirlo, è durato circa 19 minuti. “Sono grato per il suo lavoro di costruire ponti per le religioni”, il saluto di congedo del presidente lituano, che ha incontrato per la prima volta Papa Francesco, insieme ad una delegazione di 7 persone, compresa sua moglie Nausèda, ha regalato al Papa un libro di preghiere scritte in Siberia e una riproduzione di un albero che “rappresenta la Lituania”, ha spiegato il presidente: “Le radici sono rimaste e noi vogliamo continuare a farle crescere, nonostante le difficoltà”, ha assicurato. Il Papa ha regalato al presidente, oltre ai libri del pontificato e alla Dichiarazione sulla fratellanza umana, un medaglione “che rappresenta come era San Pietro nel 1657”, ha detto il Santo Padre, precisando che l’opera “è di un artista nostro, che lavora per noi in Vaticano”.